Російська актриса Христина Асмус ділить спільно нажитим з Гаріком Харламовим майном

Як повідомляє видання Super, у жовтні пара офіційно оформила розлучення, про яке вони оголосили на початку літа. Як розповіла адвокат актриси Марина Дубровська, колишньому подружжю належить поділити майно.

Незадовго до розлучення сім'я переїхала в чотириповерховий будинок на Рубльовці. В одному з інтерв'ю Асмус зізнавалася, що на дім заробив Гарік. Куплений будинок був в 2014 році, але довгий час там йшов ремонт.

Чотириповерховий будинок знаходиться в елітному закритому селищі, недалеко від концертного залу "Барвиха Luxury Village", де проходять зйомки Comedy Club. За оцінками видання, такий будинок може коштувати 90-100 млн рублів. Судячи з фото, будинок подружжя-справжній замок з безліччю кімнат. На деяких фото Христини видно, що навколо будинку велика територія.

Відомо, що зараз в цьому будинку проживає Христина з донькою Настею. Найближчим часом подружжю доведеться вирішити, як бути далі. Адвокат сподівається, що поділ майна пройде мирно.

Варто відзначити, що незважаючи на розлучення зірки роблять вигляд, що зберегли дружні стосунки. Гарік не упускає можливості пожартувати над Христиною в Comedy Club. Не відстає і Асмус, яка іноді жартома згадує чоловіка у себе в Instagram.

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