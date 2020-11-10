Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, показала круглий животик

Знаменитість демонструє, які зміни в тілі відбуваються під час вагітності, повідомляє Politeka.net. Красуня, яка володіє стрункою фігурою до недавнього часу хвалилася видами в крихітних купальниках.

Тепер же з появою животика, модель також не зраджує собі і з'являється в нескромних нарядах, випинаючи свій животик вперед: яка ж вона прекрасна матуся.

Цього разу Ратаковськи опублікувала селфі в сірих футболці і кофті. Коротка футболка оголила животик, а джинси трохи приспустилися.

Модель пограла з волоссям, дивлячись в камеру і відкривши губи. Її образ завершили аксесуари.

Селфі модель оприлюднила 12 годин тому, але воно не зібрало багато лайків адже було оприлюднено в сторіс, а там немає такої можливості у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи на архівному фото сиділа на дивані, розсунувши ніжки. Маленьке бікіні з черепашками обтягувало соковиті місця знаменитості.

Модель стиснула руками бюст, так, що він ледь не вивалювався з крихітних в'язаних трикутників.

Золоті прикраси доповнили образ красуні.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позує в елегантних штанях і кофті для вагітних, грайливо заглядаючи в кадр. На інших фотографіях знаменитість постала перед фанатами в халаті і бікіні, яке ефектно підкреслювало її округлі форми.

"Нове тіло-новий одяг", - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік вагітної красуні.

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