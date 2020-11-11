Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, з'явилася в досить відвертому вбранні

Знаменита красуня не дарма отримала свій титул, адже її фігура і зовнішність в цілому гідні захоплення, передає Politeka.net. Цього разу красуня позувала у відвертій сукні на вулиці.

Олівія була в білому вбранні з декольте і розрізами з боків, тканину лише з'єднувала невелика смужка, щоб наряд хоч якось тримався на місці.

При цьому було помітно, що Калпо не одягала під низ білизни. Шовкову шкіру не псували зайві деталі.

Модель одягла шльопанці й завершила образ стильними окулярами і сумочкою.

За 12 годин пост зібрав понад 90 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в сторону знаменитості багато приємних слів, адже її зовнішність цього гідна.

"Прекрасна леді", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо народилася в травні 1992 року. Крім неї в сім'ї є ще четверо дітей, в тому числі Софія, з якою Міс Всесвіт і опублікувала фото.

Дві красунями постали у світлих бікіні, демонструючи свої красиві форми та пружні животики.

"Іноді ми сваримося, іноді миримося", - підписала знімки знаменитість.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо постала в короткому червоному топі, ймовірно, без білизни. Під тонкою тканиною одягу проглядалися найпікантніші місця. А виріз посередині надавав ще більшої відвертості, хоча і був трохи прихований під зав'язкою.

Міні-шорти на високій посадці обтягнули стегна Калпо, оголивши стрункі ніжки.

Шанувальники також прийшли в захват від побаченого.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила "подружок" на прогулянку без білизни, вигляд вражає: "Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше:"акуратніше, дитинко".