Онука Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе і розповіла про подорожі

На фото красуня позувала в шкіряній куртці, яку спустила на плечі. Зірка доповнила образ кросівками, а ноги задерла на двері автомобіля, в якому Соня сиділа на сидінні водія. Волосся у дівчини було розпущеним, Євдокименко дивилася прямо в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подорож позбавляє вас дару мови, а потім перетворює в оповідача", - написала зірка.

Мати Соні Світлана Євдокименко написала смайлик у вигляді сердечка під фото. Батько красуні Руслан поставив смайлик серця і вогню.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива! Сумую за тобою", " Боже мій, яка краса!! Скільки ж кровей намішано в вас - і Молдавська,і українська, і російська..Ваша ж мама Російська?", "Ти така красива", "абсолютно приголомшливо", "красуня Софія", " Зачаровуєш миттєво!", "Відмінна картина! Дивовижні кольори. Якщо ви хочете разом сфотографуватися в Нью-Йорку - із задоволенням! Сподіваюся попрацюємо з Вами!".

Повідомлялося, що внучка Софії Ротару Соня Євдокименко зачарувала красою.

На опублікованому фото Соня постала в теплій накидці і бежевій шапочці, яка зрадила образу співачки чарівності.

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