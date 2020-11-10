Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, чому розплакався на весіллі

Як пише Politeka.net, шоумен розмістив відповідний пост на своїй сторінці в "Instagram".

Остапчук обурився стереотипу про те, що "чоловіки не плачуть", який в деяких сім'ях прищеплюється хлопчикам з дитинства.

"Так, уявіть, що чоловіки теж люди і у нас теж є і переживання, і сумніви і страхи. І часто замість "Обійми мене, мені страшно" чоловік скочується в агресію або мовчки закипає», - зазначив шоумен.

Остапчук впевнений, що прояв почуттів не робить чоловіка менш мужнім

"Ні, це не означає що всі мужики повинні стати нюнями і ганчірками, але наша маскулінність нікуди не дінеться, якщо ми напишемо коханій лист на папері, прочитаємо вірші або в особливі моменти життя пустимо сльозу», - підкреслив він.

Заява телеведучого не залишилася без уваги користувачів мережі.

"Ну не лестіть собі. Оскар. Ну ви і жартівник», «плачуть і від щастя і для хайпа. Чоловіки такі ж люди, відомі чоловіки такі ж як і не публічні... в історії: "Остапчук і Христина & розлучення з Оленою" всім бажаю щастя, простого людського. Сорі, якщо порушила особисті кордони, але вважаю, що все що напоказ і приносить прибуток далеко не особисте», «чоловік теж людина. І має таке ж право на емоції, в тому числі і сльози, як і жінка. Сльози показують щирість і почуття людини, а не слабкість», «а коли зраджував дружині і кинув сім'ю теж плакав?», "У цій ситуації Ваші сльози не щирі, ви теж плакали при першому одруженні, не факт, що ця мадам остання в Ваших стосунках.... Хай Вам Бог допомагає", - пишуть на сторінці Остапчука.

Нагадаємо, коли Христина Горняк йшла до вівтаря у супроводі батька, Остапчук стояв у центрі залу. Побачивши наречену, він не зміг стримати емоцій і розплакався.

"Я йшла і бачила, як він плакав! Всередині серце моє мало не вискочило!» ,- прокоментувала зворушливий момент Христина Горняк.

Нагадаємо, що Остапчук видав всю правду після розкішного весілля: "довелося зіграти другу, коли...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука несподівано змінила зовнішність після весілля: на що зважилася дівчина.

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