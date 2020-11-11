Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі

На фото Андерсон була в чоботях, шортиках і сорочці, яку залишила розстебнутою. На першому фото красуня сиділа на лавочці біля столика боком. На другому кадрі вже повернулася передом. На останньому знімку Андерсон сіла біля кута будинку, а в руках тримала квіточку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки тисяч лайків до фото і написали коментарі:

"Як сильно я тебе люблю", "виглядає красиво і спокусливо", "люблю її так сильно, сподіваюся, ми побачимо зузу кие і цуценят сьогодні", "красива картинка дорогий милий друг", "дорогоцінне Красиве серце", "виглядає дуже гаряче і спокусливо", "красиве зображення", "Люблю Пем", "знову на роботі".

Повідомлялося, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон постала оголеною.

Цього разу зірка показала фотографії однієї з жарких фотосесій.

Памела постала оголеною, тільки тонкий ланцюжок проглядалася на стегнах знаменитості. Модель стояла, прикрившись шторою. Її погляд був якийсь переляканий і спрямований на вікно.

Нагадавши, Памела Андерсон згадала молодість і здалася на пляжі без купальника

А ще Politeka писала, що спекотна Памела Андерсон без штанів влаштувалася на підлозі, засмущавши величезним декольте

Також Politeka писала, що стильна Памела Андерсон з'явилася в нехарактерному для зірки місці



