Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі
На фото Андерсон була в чоботях, шортиках і сорочці, яку залишила розстебнутою. На першому фото красуня сиділа на лавочці біля столика боком. На другому кадрі вже повернулася передом. На останньому знімку Андерсон сіла біля кута будинку, а в руках тримала квіточку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили десятки тисяч лайків до фото і написали коментарі:
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"Як сильно я тебе люблю", "виглядає красиво і спокусливо", "люблю її так сильно, сподіваюся, ми побачимо зузу кие і цуценят сьогодні", "красива картинка дорогий милий друг", "дорогоцінне Красиве серце", "виглядає дуже гаряче і спокусливо", "красиве зображення", "Люблю Пем", "знову на роботі".
Повідомлялося, що легендарна американська модель і актриса Памела Андерсон постала оголеною.
Цього разу зірка показала фотографії однієї з жарких фотосесій.
Памела постала оголеною, тільки тонкий ланцюжок проглядалася на стегнах знаменитості. Модель стояла, прикрившись шторою. Її погляд був якийсь переляканий і спрямований на вікно.
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