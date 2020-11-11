Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на прогулянці

На фото красуня показала себе в лосинах і ТОПі. Квітко доповнила образ стильною сумкою, а в руках тримала собачку, яка дивилася в камеру. Анастасія волосся зібрала в хвіст, а очі закрила від задоволення. Дівчина, як можна помітити, гуляла біля річки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива", "красива моя любов", "я сумую за тобою моя Російська королева", "Красива дама, цілу, Анастасія", "ти мені подобаєшся", "ти найкрасивіша з усіх, дуже гарненька", " дуже добре. І домашня тварина", "у мене така ж собачка, але чорна", "як би я хотів, щоб я був тим цуценям, щоб вона мене несла", "Ваша собака Померанський шпіц", "будь ласка, народіть не менше 10 дітей", "дозвольте мені подбати про вас і ваших тварин, а тепер скажіть вашому чоловікові, що я не розіб'ю вам серце і не підведу вас тут".

Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко похвалилася великими грудьми в сміливій сукні.

Так, Квітко цього разу одягла шовкову сукню з гудзиками, які розстебнула. З розкритої одягу виставилися великі груди без білизни. Така деталь привертала увагу і не подивитися в декольте просто неможливо.

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