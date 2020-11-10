Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила втомленим виглядом в короткій сукні

Балерина любить відвідувати салони краси незважаючи на постійні висміювання в мережі. Про це пише Politeka.net. Справа в тому, що Анастасія вибирає салони, де влаштовує рекламу Для закладу, натомість отримуючи певні процедури безкоштовно. Однак фото і відео з самої Волочкової в закладі обговорюється зовсім не в позитивному ключі.

Після того, як вчора Волочкова відвідала черговий салон краси, всі почали обговорювати її зовнішній вигляд і недоречний одяг – занадто відкриту для холодної погоди в поєднанні з літнім взуттям. Також багатьох здивувало, що стелі і навіть сам коридор були занадто малі для зростання балерини, зробивши її візуально навіть крупніше і товщі звичайного.

"Та як же в одній людині стільки краси величі поміщається🙀 🙀 😹 😹 😹", - сказано в Instagram групи, присвяченій Анастасії.

Ось що пишуть користувачі:

«У неї ніжки такі смішні.🙈 Тонкі в порівнянні з тулубом і в стегнових суглобах вивернуті🙈 🤣; шо наш страус Тама відновлював? Трудяжка наша, всієї Русі; у кукусі зовсім кукуха поїхала?; І до всіх лізе мордою...👿 👺 🤡 ; Якщо з нашої довгоногої лані зняти копита, то ноги стануть не набагато довшими; як ніби бордель рекламує!! 😀 ; Настену штормить знатно.🤣 як мужик в босоніжках насос насос, че тебе ноги не тримають? ; Щось старечий маразм почався занадто рано у неї. Судячи з одягу він вже не виліковний".

Раніше ми писали, що Анастасія довгий час не виступала через карантин, тому як тільки дозвіл на концерт було отримано, вона поспішила влаштувати виступ, який спровокував волу гніву в мережі. Вся справа в тому. Що знову розповніла балерина не тільки показала неохайний вигляд, але ще і виступила перед дітьми у відвертому і недоречному вбранні.

Виступала Волочкова без колготок в білому» Лебединому " костюмі, а також прозорому костюмі з сіточки і блисками, що не могла приховати її розповнілі форми. У мережі на анти-фанатських групах жорстко висловилися з приводу непрофесіоналізму Анастасії.

Під новим постом на анти-фанатському акаунті реакція користувачів не змусила себе чекати:

"І всі заздрісники кругом! Насос, припиняй, не кличемо, ні крапельки😂 😂 😂; в "простирадлах" вона намагається не впасти і лише пару раз зробити якийсь трюк, після чого її крутять️️; варенням до дітей, жах, вони такого ще явно не бачили...; суцільне борсання заплуталася в полотнах тітки в пуантах; обдарувала глядачів світлом душі. 😂Комбез в сіточку на спині розрізали - не вміщається балерина спина. Як мавпа на ліані"»

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня