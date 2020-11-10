Відома українська актриса Ольга Сумська захопила красою поруч зі своєю дорослою дочкою

Фото зірка розмістила у своєму Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз).

На знімку артистки вражають не тільки красою, але й схожістю. З роками Антініна все більше стає схожою на матір.

Користувачі Мережі засипали двох актрис компліментами.

"Виглядайте, як дві красиві сестри🔥 🔥 🔥", "шикарні дами«," правда, дуже на Мішель Пфайфер схожа. Хороша дівчинка", "Мамина дочя красиві дівчатка як дві сестрички«,» дві неймовірні красуні«,» які ви красиві дівчатка", "чарівні. Якби не знав, не зрозумів би де мати, а де дочка», «прекрасні дівчата», «Оленька, дві сестрички», «ви, як сестра», «які красиві. Оля, ви виглядаєте як сестра, а не як мама», «красива дочка. Красива і ви, Оля», "як сестри", - пишуть в коментарях.

Як відомо, у Ольги Сумської дві дочки.

Тоню актриса народила в 1990 році в шлюбі зі своїм першим чоловіком Євгеном Паперним, який був старший актриси на шістнадцять років.

А в 2002 році Сумська народила другу дочку – Анну. Її батьком є нинішній чоловік Сумської Віталій Борисюк.

Сьогодні Антоніна Паперна-українська актриса театру і кіно, що отримала популярність в Росії.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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