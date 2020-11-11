Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів
На фото Кайлі позує в намальованому блискучому боді. Зірка була у ванній, а поруч можна побачити дві свічки, які горіли. Дівчина одну руку поклала на груди, а другий пестила ногу, дивлячись прямо в об'єктив камери. Фото вийшло дуже провокаційним і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Привіт, лиходійка", - підписаний кадр.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Наталя поки ти відпочиваєш теж хлопчиків зняла": Тарзана спритно провчили за зраду Корольовій
Дочки Брежнєвої, Седокової, Джолі та інших зірок зводять з розуму красою: топ фото юних "богинь"
Ратаковскі з Victoria's Secret звела з розуму пікантною позою, дозволивши зазирнути собі між ніг: «Ох вже ці очі…»
18-річний син Тарзана і Наташі Корольової роздягнувся і перевершив Бреда Пітта: "Зростає заміна татові"
"Добре, ти тільки що вбила мене", "як завжди ти найкраща", "Привіт, ЧУДОВА королева"," Господи, це хоут"," знято як завжди«, " Фантастична. Не можу відірвати погляд», «боже, що я тільки що побачив", " до чого ж ти красива. Просто немає слів«,» Божественна форма«, " ідеальні принади. Красоточка", " я теж моя улюблена пора року, Іноді я хочу, щоб у мене був день народження влітку. Сумую за спекотною погодою і пляжу", "не твій штраф, незважаючи ні на що".
Ми писали, що американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі.
"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.
На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардашьян.
Нагадавши, Кайлі Дженнер заворожила пружними обсягами в тісній білизні
А ще Politeka писала, що пишногруда Кайлі Дженнер пройшлася по коридору, трясучи "бомбочками" в Леопарді
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер додала пікантності, задерши екстремально коротку сукню