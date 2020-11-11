Відома модель Кайлі Дженнер показала себе на радість фанатів

На фото Кайлі позує в намальованому блискучому боді. Зірка була у ванній, а поруч можна побачити дві свічки, які горіли. Дівчина одну руку поклала на груди, а другий пестила ногу, дивлячись прямо в об'єктив камери. Фото вийшло дуже провокаційним і гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Привіт, лиходійка", - підписаний кадр.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Добре, ти тільки що вбила мене", "як завжди ти найкраща", "Привіт, ЧУДОВА королева"," Господи, це хоут"," знято як завжди«, " Фантастична. Не можу відірвати погляд», «боже, що я тільки що побачив", " до чого ж ти красива. Просто немає слів«,» Божественна форма«, " ідеальні принади. Красоточка", " я теж моя улюблена пора року, Іноді я хочу, щоб у мене був день народження влітку. Сумую за спекотною погодою і пляжу", "не твій штраф, незважаючи ні на що".

Ми писали, що американська модель Кайлі Дженнер вбралася в леопардові лосини, показавши бездоганну фігуру у всій красі.

"Погана кішечка. Моя нова колекція леопардових лосин", - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих знімках Кайлі Дженнер позує в леопардових лосинах, демонструючи на камеру пишність сім'ї Кардашьян.

Нагадавши, Кайлі Дженнер заворожила пружними обсягами в тісній білизні

А ще Politeka писала, що пишногруда Кайлі Дженнер пройшлася по коридору, трясучи "бомбочками" в Леопарді

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер додала пікантності, задерши екстремально коротку сукню



