Кого не можуть штрафувати

Українців наздогнали великі штраф у розпал карантину

Штрафують по всій країні. Так, наприклад Херсонського водія маршрутки оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину, пише "Херсон Типовий».

Порушення було зафіксовано в Херсоні ввечері 8 жовтня. Поліцейські зупинили автобус, і зафіксували, що в салоні знаходилися 26 пасажирів, тоді як згідно з карантинними обмеженнями, їх могло бути не більше 19. На водія поліцейські склали адміністративний протокол.

У суді водій свою провину визнав. У підсумку чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень. Крім того, порушник повинен заплатити 420 гривень судового збору.

Також варто відзначити, що штрафи за відсутність масок на обличчі отримують не тільки продавці магазинів, але і покупці.

Жителя Чаплинського району "засікли" в продуктовому магазині без захисної маски на обличчі 10 вересня. На чоловіка склали адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП.

Судове засідання у цій справі відбулося 1 жовтня, але чоловік на нього не з'явився. В результаті суд вирішив стягнути з порушника карантину штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також він має сплатити 420 гривень судового збору.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон, що передбачає штрафи за неношення масок в громадських місцях під час дії карантину.

За законопроект №3891 проголосували 262 депутати. Його прийняли за основу і в цілому.

Депутати доповнили статтю 44-3 кодексу України Про адміністративні правопорушення відповідальністю за відсутність маски.

Тепер через перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора або захисної маски можна отримати штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 170 до 255 грн.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська запевняв, що з прийняттям нового закону про штрафи за порушення карантину в Україні за відсутність маски на вулиці не штрафуватимуть. Також штрафувати не будуть неповнолітніх.

За його словами, штрафи від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину були несправедливими, оскільки не всі порушники могли їх оплатити. Щоб врегулювати ці питання, 6 листопада Верховна рада встановила штрафи за не носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень.

Серед нововведень також і те, що штрафувати тепер будуть швидше. Справа в тому, що штраф тепер може накладати поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування відразу ж на місці.

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