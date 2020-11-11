Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і розповіла про очікування
На фото Гюль позувала в рожевому костюмі. Зірка розгорнулася спиною, хвалячись пружними сідницями, на яких і був зроблений акцент. Красуня, як можна зрозуміти, була без білизни, а волосся зібрала в косу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Не змушуй мене чекати занадто довго", - написала Гюль під фото.
Фанати поставили 3 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Схопили"," спокуслива фотографія"," що б я зробив"," чудово абсолютно ідеально", "Вау, ця крива, без гальм красива", " хто змусить тебе чекати?". "І моя найулюбленіша дитина в усьому світі повернулася з тріском .. Люблю тебе багато ... Ти найпрекрасніша і найгарячіша", "надішліть мені свою фотографію для просування","ваші очі схожі на вулиці Сирії, мільйон ворогів, які хочуть її окупувати".
Повідомлялося, що популярна модель Гюль Бахарі похвалилася фігурою в Білій міні-сукні.
Фото, на якому Бахарі позувала в білій сукні зі спущеними рукавами тут же прокоментували користувачі Мережі. На їхню думку, дівчина виглядала спокусливо і дуже яскраво.
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