Відома модель Демі Роуз показала себе на відпочинку

На фото красуня позує в прозорій накидці і мініатюрному білизна. Зірка стояла біля клумби і закрила очі від задоволення, демонструючи пишну красу перед камерою. Волосся у Роуз були зібрані в косу, а здалася Демі на повний зріст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дзен", - підписала фотографію Роуз.

Фанати поставили чверть мільйона лайків і написали коментарі:

"Ти виглядаєш чудово", "Немає слів", "мені дуже потрібен хлопець«, "я хочу поцілувати тебе солодко", "така красива і бездоганна"," я хочу посміхнутися", "схоже на рай", "я люблю тебе, Белла", "Ти така Дорогоцінна", "яка ти красива", "ВАУ яке красиве і миле тіло", "ти дуже мила Мамасіта бомба, Гуа", "Ти така красива", "мій прекрасний ангел", "Фінна повинна бути дружиною одного разу", "ви пам'ятник любові !!! Яка краса !!", "Дитинко, я люблю тебе".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз похвалилася розвагами в зухвалому рожевому бікіні.

Як видно на представлених кадрах, Демі володіє незвичайною зовнішністю з дійсно великим бюстом і широкими стегнами. Виставляючи їх напоказ, Роуз отримує сотні захоплених коментарів.

Нагадавши, Демі Роуз насилу прикрила свої "пироги" рожевим мікро-бікіні

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