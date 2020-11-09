Легендарна українська співачка Наталія Могилевська зворушливо привітала зірку "Кварталу 95" Юрія Ткача

Як розповідає Politeka, фотографію красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Мої хороші, давайте всі привітаємо Юрчика! Ти, Віка @viktoriya_tka4 і Лизочка-моя сама няшная сім'я, я вас обожнюю! Завжди теплі, страшно забавні і доброзичливі. Завжди рада нашим зустрічам, рада разом співпрацювати і робити протизаконні обнімашки 🤗 твоя присутність в проектах поруч мені гріє серце і я впевнена, що у нас ще багато всього попереду класного, цікавого і яскравого! З днем народження, мій дорогий друже", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Могилевська цілує Ткача, поки той грайливо заглядає в кадр. Крім того, Ткач опублікував фотографію з сім'єю, зізнавшись, що вони «зробили його день».

Як повідомлялося до цього, Наталія Могилевська в компанії Влада Ями і Юрія Ткача В гламурних сукнях вразила красою.

Не так давно співачка стала однією з постійних учасників шоу «Маскарад» в команді з Юрієм Ткачем з «Квартал 95» і Потапом. В ході шоу його учасникам і гостям належало безліч разів перевтілюватися в самі незвичайні образи.

Нагадавши, Могилевська розкрила секрет успішного артиста: «першими, хто вивалюється з проектів»Голос країни"...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська приголомшила безглуздим чином в трениках і" пролетіла "на шоу студії"Квартал 95".

Також Politeka писала, що розкута Могилевська в чорній сукні розкрила всі свої секрети.