Ось це веселощі

Американська модель й ікона стилю Кім Кардаш'ян вразила красою під час розваг на узбережжі

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Посмішка для..." - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Кім Кардаш'ян в одному топі й шортах демонструє пружну фігуру у всій красі. У якийсь момент вона вирішила залізти на дерево, застигнувши заради пікантного кадру.

Звернемо увагу, що серед тих, хто прокоментував фотографії, була і її сестра Кайлі Дженнер.

"Ось це справжнє життя" « " бездоганна красуня-Амазонка!", "ось це ти даєш, Кім", "дуже красива", " чорт, та ти супер виглядаєш. Не повірю, що тобі 40 років», - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що американська модель, бізнесвумен і ікона стилю, Кім Кардаш'ян, влаштувала прогулянку на велосипеді, вибравши не зовсім відповідний наряд.

Відома модель показала своє веселе проведення часу з друзями. Цього разу красуня з компанією вирішила покататися на велосипедах.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардаш'ян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.