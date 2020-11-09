Американська модель й ікона стилю Кім Кардаш'ян вразила красою під час розваг на узбережжі
Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
"Посмішка для..." - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що Кім Кардаш'ян в одному топі й шортах демонструє пружну фігуру у всій красі. У якийсь момент вона вирішила залізти на дерево, застигнувши заради пікантного кадру.
Звернемо увагу, що серед тих, хто прокоментував фотографії, була і її сестра Кайлі Дженнер.
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"Ось це справжнє життя" « " бездоганна красуня-Амазонка!", "ось це ти даєш, Кім", "дуже красива", " чорт, та ти супер виглядаєш. Не повірю, що тобі 40 років», - пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що американська модель, бізнесвумен і ікона стилю, Кім Кардаш'ян, влаштувала прогулянку на велосипеді, вибравши не зовсім відповідний наряд.
Відома модель показала своє веселе проведення часу з друзями. Цього разу красуня з компанією вирішила покататися на велосипедах.
Нагадавши, пишногруда Кім Кардаш'ян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.
Як повідомляла Politeka, апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.
Також Politeka писала, що Кім Кардаш'ян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.