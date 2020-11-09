Українська актриса і головна учасниця шоу «Холостячка» Ксенія Мішина поскаржилася на погрози після участі в шоу «Танці з зірками»

Як розповідає Politeka, про це зірка розповіла у себе в Instagram.

"Друзі, я хотіла б підняти з вами тему етики й доброти в соцмережах. Вчора після ефіру @tanci1plus1, де я була запрошеним суддею, мій Директ просто розірвало від кількості хейта і побажань смерті. А причиною всього стала 9, яку я поставила Юлії Саніній за виконання танцю», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Мішина вирішила відповісти всім хейтерам відразу, попередивши їх про те, що ненависть руйнує їх самих.

«А ви, ті хто пишуть злісні, повні ненависті побажання, пам'ятайте, перш за все вони руйнують вас. Я дуже сподіваюся і вірю, що минулого року коли я з @kot_jenya отримувала 9ку, а то й гірше - ви не писали те ж саме суддям минулого сезону. Ми з Женею стояли на танцполі і розуміли, що кожен з них має власну думку, погляд і з гідністю приймали всі оцінки й коментарі, сподіваюся, як і учасники цього сезону ... Я вже говорила, але нагадаю: в Інтернеті все як в житті, на тому кінці дроту теж людина читає » - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що Юлія Саніна є хорошою подругою і фавориткою однієї з суддів шоу – Тіни Кароль.

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