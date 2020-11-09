Українська актриса і головна учасниця шоу «Холостячка» Ксенія Мішина поскаржилася на погрози після участі в шоу «Танці з зірками»
Як розповідає Politeka, про це зірка розповіла у себе в Instagram.
"Друзі, я хотіла б підняти з вами тему етики й доброти в соцмережах. Вчора після ефіру @tanci1plus1, де я була запрошеним суддею, мій Директ просто розірвало від кількості хейта і побажань смерті. А причиною всього стала 9, яку я поставила Юлії Саніній за виконання танцю», - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим Мішина вирішила відповісти всім хейтерам відразу, попередивши їх про те, що ненависть руйнує їх самих.
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«А ви, ті хто пишуть злісні, повні ненависті побажання, пам'ятайте, перш за все вони руйнують вас. Я дуже сподіваюся і вірю, що минулого року коли я з @kot_jenya отримувала 9ку, а то й гірше - ви не писали те ж саме суддям минулого сезону. Ми з Женею стояли на танцполі і розуміли, що кожен з них має власну думку, погляд і з гідністю приймали всі оцінки й коментарі, сподіваюся, як і учасники цього сезону ... Я вже говорила, але нагадаю: в Інтернеті все як в житті, на тому кінці дроту теж людина читає » - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що Юлія Саніна є хорошою подругою і фавориткою однієї з суддів шоу – Тіни Кароль.
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