Американська модель Кортні Кардаш'ян вразила шанувальників, влаштувавши нічний заплив з подругою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Кортні разом з подругою і влаштовують заплив під зоряним небом, демонструючи апетитні форми в тісних купальниках.

"Радість подвоюється іншими, а печаль зменшується вдвічі", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що шанувальники знаменитості прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається під постом.

"Дві русалки", "боже, які ви красиві», «бездоганна Краса», «неймовірний вид", " вау, ось це вид. Купання під зірками - що може бути краще", «до чого ж ти хороша. Дуже круто виглядає", - пишуть вони.

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На фото красуня позувала в міні сукні з монет, яка не закривала повністю тіло. Кортні не одягала білизну і показувала свою гордість у величезному декольте. Образ дівчина доповнила стильною сумочкою, а волосся залишила розпущеним. Поруч можна побачити дівчину на ім'я Лала в червоному костюмі, а також високого чоловіка.

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