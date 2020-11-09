Супермодель з Victoria's Secret Емілі Ратаковски похвалилася бездоганною фігурою, примірявши облягаючий наряд

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.

"Штани на підкладці й милі комплекти, в яких можна жити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Ратаковскі позує в облягаючому вбранні, ефектно заглядаючи в кадр.

"Ох вже ці очі-бездоганний вигляд«,» божественна краса«,» мрійливий погляд«,» ти просто неймовірно красиво виглядаєш«,» ауч, це до болю красиво", - пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що знаменита на весь світ супермодель, за сумісництвом починаюча актриса Емілі Ратаковскі, поділилася ніжним кадром з чоловіком.

Довгі місяці про своє цікаве положення Емілі замовчувала і приховувала інформацію, що стосується особистого життя. Оголосити про вагітність Ратаковскі вирішила лише після того, як приховувати живіт вже не було сенсу. Дівчина показала цілу серію фото, на яких насолоджувалася відпочинком вдома і позувала без одягу перед дзеркалом.

Тепер, кілька годин тому, Емілі захопила фігурою поруч зі щасливим чоловіком. Чоловік поруч з Емілі схилився, щоб поцілувати її живіт, тоді як вона сама вирішила позувати боком в простому світлому платті і відвернула голову від об'єктива. Схоже, навіть під час вагітності Ратаковскі зовсім не набирає зайвого, як відзначають в мережі.

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні