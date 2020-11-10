Долару мало не здасться

Курс валют в Україні 10 листопада змінить траєкторію, гривня максимально натисне на долар і євро

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз НБУ.

Стодоларова купюра на міжбанку втратить 2,59 гривні. До середини минулого дня Долар вже втратив 1,47 гривні, але цього національній валюті здалося явно мало.

Євро також подешевшає. Гривня зуміє "відвоювати" 3,07 гривні.

Курс валют в Україні 10 листопада буде виглядати наступним чином:

100 доларів - 2811,16 гривні;

100 євро - 3339,38 гривні.

Російський рубль також подешевшає. Гривня зуміє опустити його до 3,6197 гривні за 10 купюр.

Курс долара може піднести українцям сюрприз вже на поточному тижні. Про це розповів економіст Вадим Іосуб.



На поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%.

Тенденція до зниження, згідно з прогнозом, збережеться. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

"На початку тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - повідомив аналітик.

Нагадавши, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.