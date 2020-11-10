Погода в Україні 10 листопада жорстко вдарить по людях, похолодання чергуватиметься з неймовірною хмарністю

Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі синоптиків.

На західній частині України буде хмарно і прохолодно: від 5 до 12 градусів. Після заходу сонця повітря охолоне ще більше: стовпчик термометра опуститься до 1-4 за Цельсієм.

Українцям на півночі варто очікувати 5-9 за Цельсієм. Вночі буде близько 1-5 градусів тепла. Небо затягне хмарами.

У центральних областях осінь порадує 6-10 градусами тепла. А після заходу сонця на вулиці похолодає до 3-5 за Цельсієм.

Трохи краща ситуація буде на півдні країни. Попри те, що небо затягне хмарами, повітря прогріється до 8-11 градусів. А вночі похолодає до 3-7 тепла.

Жителям східних регіонів листопад випробує на міцність. Місцями буде від 6 до 8 градусів. Хоча в Донецькій області термометр покаже до 10 тепла. Вночі, правда, похолодає до 2-5 градусів вище нуля.

Синоптики з "Укргідрометцентру" попереджають, що в Києві та передмісті буде хмарно і близько 6-9 градусів за Цельсієм. А вночі стовпчик термометра покаже близько 0-5 зі знаком "плюс".

Крім того, синоптики розповіли, що на західній частині України сьогодні буде сильний туман, у зв'язку з чим оголошено I рівень небезпеки.

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