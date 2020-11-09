Скандальний російський співак Микола Басков показав, як виглядає після схуднення

Фотографію знаменитість опублікував у себе на сторінці в Instagram, передає Politekа. Net.

"І знову в дорогу ✈️💥 💥 💥", - підписав Басков знімок, на якому зображений на дивані в літаку.

Фолловери бажають йому гарного польоту і радіють новому фото.

"Гарного шляху», «щасливої дороги», «Ой, Коля, Коля...», «чудовий», «гарного польоту і м'якої посадки»,"Ой як затишно і красиво вдалого шляху і успіху в справі заради якого ти відправився в дорогу милий мій, Колюшка сонечко і будь ласка обережним", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Микола Басков схуд на 4 розміри (скинув 16 кілограм). У зв'язку з цим в шоу-бізнесі почали ходити чутки, що він зробив ліпосакцію, щоб прискорити процес. Але сам артист подібні домисли категорично спростував.

Басков стверджував, що знайти нову форму йому допомогли заняття в спортзалі. Три цьому він підкреслив, що не перериває графік тренувань навіть під час гастролей. Крім того, "натуральний блондин" відвідує сеанси масажу, на яких, як зізнався, кричить від болю.

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