Такою її не бачили

Зірка телесеріалу "Свати" Тетяна Кравченко постала перед шанувальниками в несподіваному образі

Відео з 66-річною актрисою з'явилося на фан-сторінці в Instagram, передає Politka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

Тетяна Кравченко постала в абсолютно незвичайному амплуа. Штучно грубий грим позбавленого смаку типу, а саме неохайно оздоблені очі чорними жирними лініями, блакитні тіні. На голові у неї величезний кокошник блакитного кольору, як у Снігуроньок на новорічних святах.

У такому вигляді за прилавком продуктового магазину Кравченко зобразила продавщицю в шоу»Єралаш".

Поруч з нею стоїть маленький хлопчик. Між персонажами відбувається наступний діалог:

"Вважайте здачу не відходячи від каси», - суворо говорить героїня Кравченко.

"Як же мені здачу вважати, якщо у мене руки зайняті", - відповідає хлопчик.

"Руки морозивом зайняті. Вибач, нічим допомогти не можу. Багато Вас тут таких«, - різко відповіла»продавщиця".

Раніше в мережі показали кадри нових "Сватів".

На записі Валюха разом зі своїм екранним чоловіком Іваном Будко, роль якого виконує Федір Добронравов, стоять біля машини і розмовляють з людиною в костюмі якогось казкового героя.

"Чоловік" обурюється в бік вбраного Палича, а Валюха у відповідь йому каже свою коронну фразу: "Та закрийся ти. Людина нарешті справою зайнявся! Молодець, Палич!».

Нагадавши,Валюха зі "Сватів" переполошила засмученим виглядом, Артем'єва не стрималася.

Як повідомляла Politeka, зморшкувата Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю Старої:"виглядати на 75".

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