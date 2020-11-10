Знаменита українська співачка Ані Лорак вразила фанатів, показавши кадри зі свого тренування разом з підтанцьовкою

Кароліна вперше за довгий час вирішила поділитися особистим відеороликом, на якому показала не тільки себе без фотошопу, але ще і під час запальної підтанцьовки разом зі своєю командою. Про це пише Politeka.net. Таким чином співачка хотіла продемонструвати, як проходить її підготовка до виступів насправді.

Фанати відразу ж відзначили під роликом, що всі зусилля зірки, кинуті на екстрене схуднення, дали свої плоди. Схоже, зірка відмінно впоралася із завданням, адже вирішила харчуватися дрібно, пила не менше двох літрів води і почала дотримуватися нових правил раціону.

"🤩Ділюся з вами найпотаємнішим! Ось так створюються танцювальні постановки. Музика завжди дає емоцію, за якою ми слідуємо», - написала Кароліна під відео.

Ось як відповідають в мережі:

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост агонь)) як і мої наряди)); фігура - 🔥 🔥 🔥 талія-Космос 💎 як плавно, ритмічно, з душею і настроєм виходить танцювати 💋 якщо не хочеться йти на роботу, потрібно дивитися як наша Діва вкладає душу в улюблену справу-величезна мотивація💥; скільки праці, Кароліна вже не Та, що раніше❤; найкраща! 😍 😍 😍Моя улюблена співачка!!!👏 👏 👏 Обожнюю!; Ох, яка підтанцьовка, праворуч хороша, четровка); Моя реакція в 1-е секунди: -"що за дівчинка? Де Лорак?"Ви у відмінній формі 😍 Браво👏"»

Відзначимо, не так давно Кароліна розповіла, що зробила тату. При чому, судячи з усього, вже після важкого розриву з чоловіком Муратом Налчаджіоглу. Про це пише Politeka.net.довгий час сама зірка ніяк не коментувала особисте життя, а після масового цькування через її нового і молодого обранця Єгора Гліба і зовсім припинила розповідати особисте.

Тепер в профілі співачки можна знайти лише постановочні кадри і пікантні фото з фотосесій в нових і незвичайних образах. Щоб звично підігріти інтригу до своєї персони, Кароліна вирішила показати превью кадри, зроблені на зйомці зовсім недавно.

У ролику Кароліна з уже відрослим волоссям позувала в скромному і досить прихованому вбранні з шовку. Схоже, так Кароліна приховує недоліки, адже нещодавно вона заявила, що сильно поправилася і має намір голодувати, якщо це знадобиться, аби скинути зайве.

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