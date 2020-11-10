Від зірки не можна відвести погляду

Російська модель, актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають новою «нареченою» Гаріка Харламова, похвалилася формами в нескромному декольте

Відома модель зводить з розуму чоловіків своїми досконалими формами, повідомляє Politeka.net. Шанувальники захоплюються красою знаменитості і публікують фото з нею.

Так, в одній з груп з'явився жаркий знімок Кошкіної на якому вона позує на кухні. Зірка, ймовірно, одягла сукню леопардового забарвлення. Вона розстебнула ґудзики й блиснула в декольте пишними формами.

Яна зробила макіяж з акцентом на пухкі губи, а також доповнила образ аксесуарами і пишною зачіскою з чорних локонів.

У руці модель тримала апетитний кекс.

За 11 годин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Умити і силікон прибрати. І буде просто Янка Кошкіна дівчинка з нашого двору😊", " Яночко! Ви прекрасні! 😍 😍 😍 ", "Ти красуня)"," цукерка"," симпатяга🔥 😍", " ось воно що Михалич🤨", " привітик, Силікошкіно!", "Качка Пластикова", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Яна Кошкіна взяла участь у зйомках Comedyclub, з'явившись у відвертій сукні.

З наряду з глибоким декольте могли від незручного руху вистрибнути груди. Однак модель зовсім це не бентежило. Вона позувала на відео, грайливо покружлявшись, а потім і зовсім кокетливо приспустивши наряд з плечей.

Нагадаємо, Яна Кошкіна на дивані розмовляла по телефону. Відразу ж впадає в очі надто відвертий одяг знаменитості: плаття з дуже глибоким декольте, що відкриває у всій красі її великий бюст, і чорний піджак.

Нагадавши, "наречена" Харламова вивалила засмаглий бюст, розстебнувши всі гудзики: "подивився і настрій піднявся".

Як повідомляла Politeka, "наречена" Харламова Кошкіна показала себе після пережитої операції: "найболючіше, що...".

Також Politeka писала, що роздягнена "наречена" Харламова Кошкіна спокусливо погладила свій бюст.