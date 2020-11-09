Під час карантину українцям покладається гідна зарплата і додаткова відпустка
Як передає Politeka.net, ситуацію роз'яснив Юрій Остренко, головний держінспектор відділу з питань експертизи умов праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Його слова опубліковані на офіційному сайті відомство.
За законом карантин є приводом для того, щоб українці могли взяти більше днів неоплачуваної відпустки. Більш того, перебування в такій відпустці за угодою сторін не включається в загальний період. Як повідомив Юрій Остренко, додаткову відпустку без збереження зарплати можна взяти на такі терміни:
- за сімейними обставинами строком - до 15 календарних днів на рік;
- за заявою співробітника - на весь період карантину;
- за згодою роботодавця - на будь-який час.
Під час карантину повністю дозволена робота на дому, роботодавець може доручити працівникові виконувати завдання віддалено або відправити його у відпустку. "Працівник повинен погодитися використовувати таку відпустку", - підкреслили в Держпраці. За роботу вдома повинні виплачувати таку ж зарплату, як і для офісних працівників, і навіть компенсувати незручності, пов'язані з робочими місцями або інструментами.
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Працівникам, установи яких простоюють через карантин, покладається компенсація не менше двох третин тарифної ставки за окладом. Частина цих грошей повинен виплатити роботодавець, а залишок - Служба зайнятості в якості допомоги по частковому безробіттю.
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