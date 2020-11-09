Під час карантину українцям покладається гідна зарплата і додаткова відпустка

Як передає Politeka.net, ситуацію роз'яснив Юрій Остренко, головний держінспектор відділу з питань експертизи умов праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області. Його слова опубліковані на офіційному сайті відомство.

За законом карантин є приводом для того, щоб українці могли взяти більше днів неоплачуваної відпустки. Більш того, перебування в такій відпустці за угодою сторін не включається в загальний період. Як повідомив Юрій Остренко, додаткову відпустку без збереження зарплати можна взяти на такі терміни:

  • за сімейними обставинами строком - до 15 календарних днів на рік;
  • за заявою співробітника - на весь період карантину;
  • за згодою роботодавця - на будь-який час.

робота, дистанційна, дистанційне навчання

Під час карантину повністю дозволена робота на дому, роботодавець може доручити працівникові виконувати завдання віддалено або відправити його у відпустку. "Працівник повинен погодитися використовувати таку відпустку", - підкреслили в Держпраці. За роботу вдома повинні виплачувати таку ж зарплату, як і для офісних працівників, і навіть компенсувати незручності, пов'язані з робочими місцями або інструментами.

Популярні новини зараз

Шалена "наречена" Харламова задерла сукню і влаштувала струс своїм півкулям: "Випали..."

Фігуриста Ана Чері розімліла під душем, замість купальника одні ниточки «Я відчуваю, що…»

Зірка "Дизель шоу" Булітко в коротенькому халатику приголомшила п'яною витівкою: "Так обожнюю"

Українцям доведеться заплатити великі податки з зарплат, оренди і навіть пенсій: "потрібно внести гроші до..."
Показати ще

зарплата служба зайнятості Комуналка субсидії виплати робота

Працівникам, установи яких простоюють через карантин, покладається компенсація не менше двох третин тарифної ставки за окладом. Частина цих грошей повинен виплатити роботодавець, а залишок - Служба зайнятості в якості допомоги по частковому безробіттю.

Нагадаємо, що зарплати і пенсії в Україні зростуть в два рази, Шмигаль озвучив терміни: коли заживемо

Як повідомляла Politeka, видача кредитів по-новому, які зміни підготували українцям: "не більше однієї мінімальної зарплати..."

Також Politeka писала, що Зеленський заговорив про посилення покарань для українців і розповів, що для цього потрібно