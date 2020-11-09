Актриса і блогерка Яна Кошкіна розбурхала "смачним" фото
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.
Дівчина потрясла позою і ракурсом: нарешті, красуня ощасливила шанувальників кадром топлес. Яна сиділа до камери спиною, млосно зігнувшись і поклавши голову на плече. При цьому повністю стягнула з себе бежеву сорочку, оголивши спину.
Так як волосся Кошкіна зібрала наверх, погляду публіки відкрилася пікантна деталь: татуювання у вигляді напису і якогось невеликого малюнка на верхній частині спини.
Користувачі прийшли в захват, не шкодуючи компліментів в коментарях. Деякі забажали, щоб Кошкіна терміново зробила таке ж фото, але повернувшись передом.
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"Оооооооо жінка"
"Так так) тут явно сколіоз... Можу поправити"
"Блін, аж холодно стало"
"Яка киця 😍"
"Хороший хребет"
"А якщо розвернутися??)))"
"А фото зпереду 🙈"
"Кісачкіна, ти що, вирішила над чоловіками познущатися, так?"
"Ух яка дівчина 🔥"
"Хоч би шматочок своєї головної гідності показала, шкода так 😢"
"Хтива вона😂"
"Яна, ну, все! Пропали мужики 😂 👍 "
Раніше ми повідомляли, Кошкіна розпалила фанатів фото в "мікро"-платті з таким декольте, в якому видно майже все.
"До зустрічі сьогодні на "ТНТ"!💋 # comedyclub", - підписала фото зірка. Деякі користувачі зраділи події в коментарях - мовляв, пішла за "коханцем" Харламовим, який бере участь в проектах на цьому ж телеканалі і до того ж є резидентом Сomedy Сlub.
Нагадаємо, "наречена" Харламова вивалила засмаглий бюст, розстебнувши всі гудзики: "подивився і настрій піднявся".
Як повідомляла Politeka, "наречена" Харламова Кошкіна показала себе після пережитої операції: "найболючіше, що...".