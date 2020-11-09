Співачка Тіна Кароль поділилася з публікою емоціями про важливу в її житті подію

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на заході з нагоди виходу книги VOGUE. До слова, вперше в історії глянцю на обкладинці книги українська зірка.

Співачка вийшла до публіки у "вузькій" червоній сукні в клітинку, з однією пікантною деталлю. На рівні живота, під пишним бюстом сукню прикрасила прозора вставка зі смугами "а-ля корсет".

"Насправді, краса врятує світ... У кожному своєму кроці, кожна жінка щоранку повинна бути сильною, сміливою, тому що, хто, якщо не вона... Ми народжені в цьому світі, щоб прикрашати цей світ", - говорила у своїй промові Тіна.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: багато хто відзначив, як сильно пишається Кароль.

"Ви дуже емоційна жінка, ви сильні, тому що у вас є рани, які ніколи не покриваються кіркою, і ви розумна жінка, яка успішно їх оточує"

"Найкраща, пишаємося ❤"

"А шкода, вона мені не дружина... А я по ній божеволію))❤️😊"

"Тіночка захоплююся вами, ви для мене приклад😘❤"

"Тіночка, ви дуже красива! Які розумні і мудрі слова! Я зачарована❤️❤️"

"Наша Гордість! ❤"

"Як же приємно бачити ці палаючі очі. Щаслива дівчинка. Пишаємося

©Твої... Свої❤️"

Раніше ми повідомляли, в Мережі обговорюють Тіну на одному із заходів, на якому зірка з'явилася без пишної шевелюри. Зрадивши своїм традиціям, співачка здивувала прямими локонами. Мабуть, в цей раз вона вирішила показатися без додаткової накладки з волосся, що надає більш густу форму зачісці.

Нагадаємо, білява Кароль подражнила ніжкою в розрізі, запаморочивши голову ніжною красою.

Також Politeka писала, що кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців.