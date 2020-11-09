Наталія Могилевська здивувала несподіваним перевтіленням

Відома співачка постала в образі репера Потапа. Відповідні кадри з'явилися в мережі.

Могилевська запалила в білій футболці оверсайз, Білій шапці, чорних штанях і кросівках.

Справа в тому, що Наталія Могилевська в супер фіналі шоу «Маскарад» представила свою пародію на ПТП і хіт Chica bamboni. Вона змагалася з Монатіком, і здобула перемогу.

І хоча шоу вже завершилося, але в мережі не вщухають суперечки про те, хто ж був краще в образі популярного репера.

"Це просто 🔥 🔥 🔥 що номер, що постановка, шикарно хлопці 👏 👏 👏 ну а Наталі просто 🚀 🚀 🚀 я аж плакав від сміху», «Могилевська дерев'яна. У чому її"🔥 🔥", як відзначають інші, я не знаю», "Натаха запалює", "обидва хороші, але краще була Наталя🔥 🔥 🔥", "Монатік Кращий! Монатік Человечіще❤❤❤", " Аааа, Наташа, ти просто 🚀 🚀 я плакав аж від сміху 😂 дуже круто виступила 💪 😎 бравоооо 👏», «Могилевська все зіпсувала краще б Потап пішов», «Могилевська взагалі повз", "Натуся Молочага)) але що то знову вона поправилася!» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, Могилевська розкрила секрет успішного артиста: «першими, хто вивалюється з проектів»Голос країни"...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська приголомшила безглуздим чином в трениках і" пролетіла "на шоу студії"Квартал 95".

Також Politeka писала, що розкута Могилевська в чорній сукні розкрила всі свої секрети.