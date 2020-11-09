Починаюча модель Діва Кассель здивувала майстерністю спокушання

Як передає Politeka.net, 16-річна дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в чорному топі й темних джинсах (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Локацією для зйомки стала заміська місцевість. Кассель позувала на тлі дикої природи: галявин і водної гладі, злітаючих птахів і стрибаючих в траві зайчків. Однак сюжет зовсім не казковий, а по-дорослому глибокий, атмосферний.

Дівчина з розпущеним волоссям і мінімумом косметики, але з таким спокусливим силуетом, розбурхала публіку. Судячи з обрисів пружного бюста юної спокусниці, Діва не стала сковувати свою красу бюстгальтером.

Модель покрутилася перед камерою, граючи з волоссям, чіпаючи своє тіло. До речі, в якийсь момент дівчина провела руками по бюсту, грайливо посміхнувшись і кинувши зухвалий погляд в об'єктив. Так і хочеться сказати, що Діва взяла від матері, еталона жіночої краси, найкраще.

Користувачі високо оцінили пост юної зірки:

"Дуже красива! 👍"

"Які чудові образи! Ти красива! 💕"

"Чарівна, юна, свіжа і красива!😍"

"ваша посмішка вбиває мене в кінці"

Раніше ми повідомляли, Діва Кассель вразила натуральною красою без косметики. Дівчина зробила селфі в чорному худі, високо піднявши руку з глянцем, на обкладинці якого було її фото.

"Спасибі всім за підтримку! Це був приголомшливий досвід роботи для @ellefr і його команди✨", - підписала фото Діва.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".

Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула пишними принадами на пляжі: Моніка може пишатися.