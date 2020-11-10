Українська співачка, колишня учасниця гурту Nikita, Анастасія Кумейко, показала себе у всій красі

Знаменита українка постійно балує своїх шанувальників сміливими фото, пише Politeka.net. Цього разу красуня позувала в тісному корсеті тілесного кольору.

Артистка одягла красиву білизну з прозорими вставками внизу. Корсет мав тілесний колір і майже зливався з кольором шкіри Анастасії. З такого сміливого декольте ледь не вистрибував бюст. Притягували погляд і бретельки, що складаються зі стразиків.

"Ранок понеділка. Просто виспалася, попила водичку з куркумою і медом... Вуаля 😅 всім продуктивного робочого тижня ❤️", - написала Кумейко.

За годину пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Муза🔥 🔥 🔥 🤘", "красуня", "Секасна Красотень🔥 🔥 🔥 🔥", "скільки ж образів❤️супер🔥", "просяться на свободу", "тут без слів...", "Ну дуже🔥 🔥 🔥", "красива дівчина", " яка ж красива ❤️❤️❤️❤️", "лимон забула 👌", " з куркумою? 🤔 ", "Яка Ляля, чарівниця", " Жіночий корсет, один з найсексуальніших предметів жіночої білизни;)", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 вогонь", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала, розвалившись на кріслі і елегантно відкривши піджак. Шанувальники красуні були "без розуму" від побаченого.

"Почнімо з простих асоціацій. Я кажу - день, а ви... " - йдеться в підписі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Кумейко виконала запальні танці у себе вдома на тлі кухні.

При цьому Кумейко позбавила фанатів від можливості що-небудь сказати відкрито, виклавши ролик в Stories.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

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