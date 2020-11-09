Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала найрозкішніші місця в шовковій сукні
Красуня демонструє свої неймовірні вигини в різних нарядах, які викликають захват, повідомляє Politeka.net. Тепер красуня вбралася в шовкову сукню, в якій показала свої досконалості.
Гюль встала біля стіни, поклавши на неї долоні. Вона зухвалим поглядом подивилася в камеру і відкрила пухкі губи.
Модель була в синьому шовковому платті з великим вирізом на спині, а також з довгим розрізом, з якого виставила свої ніжки в босоніжках.
Апетитні сідниці обтягнула тканина, яка, здавалося, могла тріснути в такому досить пікантному місці.
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За вісім годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в сторону брюнетки безліч приємних слів, адже її фігура, дійсно, гідна захоплення - гарячіше не знайти.
Нагадаємо, Гюль Бахарі одягла червоне боді з прозорим декольте, під яким показався великий бюст.
Тонкий чорний поясок обвив талію, підкреслюючи її стрункість. Під прозорою тканиною в районі стегон проглядалися колготки. Останні обтягнули пишні стегна і "вдавилися" в досить не в худе тіло.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі позувала в білосніжному облягаючому платті, зігнувшись на камеру. Вона виставила свої сідниці і оголену спинку, при цьому повернувши голову до об'єктива. Макіяж лише підкреслив красу знаменитості.
"Ти можеш заплатити за школу, але ти не зможеш купити клас», - йдеться в повідомленні.
Шанувальники прийшли в "дикий" захват.
Нагадавши, Турецька Кардашьян в купальнику вразила розміром "булочок" на пляжі
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