Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася фігурою в Білій міні-сукні

Гюль звикла до уваги, тому не соромиться ділитися з новими і сміливими образами, які підкреслюю її гідності потрібним чином. Про це пише Politeka.net. Незважаючи на те, що Бахарі не знімається у відкритих бікіні, вона активно демонструє тіло в інших, не менш зухвалих нарядах.

Так, дівчина одягає вельми неоднозначні плаття, вирізи у яких іноді доходять практично до самої талії, а декольте до пупка не приховує груди навіть частково. Тому фото, на якому Бахарі позувала в білій сукні зі спущеними рукавами тут же прокоментували користувачі Мережі. На їхню думку, дівчина виглядала спокусливо і дуже яскраво.

"Красиво, просто неймовірна Малятко 😍; ти приголомшлива жінка. .. 🔥; знімайте верх повністю; ідеальна дівчина; Гарячі🔥, але підірвані губи гарні тільки для спокушання; 💕 Мммммм 💕 Приголомшливе плаття 💕 Прекрасне декольте 💕; Фантастично красива жінка отримує компліменти 😚;Ти така красива, має ж бути межа😍; Красиво 😍😍😍; Дивовижне і дуже гаряче тіло 💋; Дуже красиво; Приголомшливе видовище; Дуже добре; так чудово моя дорога; Так мило вау🔥😍».

Ми також писали, що на відміну від багатьох альтернативних моделей свого віку, Гюль вирішила не роздягатися на камеру, а «брати» образами саме в сукнях з пікантними деталями в дизайні. Модель показує бюст, але не оголює його, демонструє тонку талію в обтягуючих сукнях і інтригує видом на пишні стегна в сміливих розрізах. При цьому Бахарі практично ніколи не хвалиться фото в бікіні.

Як видно на знімку, дівчина пишається своїм бюстом, тому підбирає вбрання з акцентом на нього і тільки. У глибокому «рваному» розрізі» Бахарі показала його з вдалого ракурсу. Весь наряд темного кольору був повністю розшитий блискітками, що додало клаптику самому образу.

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