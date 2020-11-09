Українців попередили, до чого готуватися

Курс долара може піднести українцям сюрприз вже на поточному тижні

Про те, чого чекати українцям розповів аналітик Вадим Іосуб, передає РБК-Україна.

На поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%.

Тенденція до зниження, згідно з прогнозом, збережеться. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

"На початку тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - повідомив аналітик.

Як повідомлялося до цього, економіст Олександр Савченко назвав причиною бідності українців штучне збільшення курсу валюти. Крім того, свою роль зіграли сезонні фактори.

За його словами, реальним в Україні сьогодні є курс в районі 28,5 гривень за один "вічнозелений". Крім того, є курс валют за покупну можливість, він становить 9 грн за долар.

Зазначимо, курс валют в Україні на понеділок, 9 листопада, встановлений на наступному рівні:

100 доларів – 2813,75 грн;

100 євро - 3342,45 грн.

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