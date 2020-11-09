Курс долара може піднести українцям сюрприз вже на поточному тижні

Про те, чого чекати українцям розповів аналітик Вадим Іосуб, передає РБК-Україна.

На поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,7%.

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Тенденція до зниження, згідно з прогнозом, збережеться. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

"На початку тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн", - повідомив аналітик.

Як повідомлялося до цього, економіст Олександр Савченко назвав причиною бідності українців штучне збільшення курсу валюти. Крім того, свою роль зіграли сезонні фактори.

долар обмін валют

За його словами, реальним в Україні сьогодні є курс в районі 28,5 гривень за один "вічнозелений". Крім того, є курс валют за покупну можливість, він становить 9 грн за долар.

Зазначимо, курс валют в Україні на понеділок, 9 листопада, встановлений на наступному рівні:

100 доларів – 2813,75 грн;

100 євро - 3342,45 грн.

Нагадаємо, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.