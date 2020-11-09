Телеведуча Анфіса Чехова знає, як зробити, щоб у публіки потекли слинки

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Як відомо, зараз Чехова відпочиває на Мальдівах.

На багатовистражданому кадрі (Анфіса пояснила в підписі, чому) ведуча постала разом з подругою. Замість бікіні лискучі на сонці тіла красунь прикривали солоденькі круасани.

Дівчата в сонцезахисних окулярах і з мокрим волоссям підняли руки вгору і постаралися посміхнутися в камеру на тлі блакитного океану.

Анфіса розповіла, чого їй варто було зробити цей оригінальний знімок і з якою завзятістю вона йшла до мети.

"Причепурилися з подружкою на сніданок 🥐 🥐 насправді, для створення цього фото нам знадобилося 3 людини за кадром, знемагаючі від спеки, два круасани, півтори години під палючим сонцем, в результаті чого у деяких обгоріли плечі, а моє обличчя запливло веснянками... У підсумку, з 200 кадрів, я змогла ледве-ледве нашкребти один. Якщо ви не оціните нашу працю, не лайкнете і не прокоментуєте... я піду, сяду з Піна коладою на берег океану і буду довго ридати під крики сумних пеліканів😂 😂 😂 доброго ранку, країна! І смачного😉 😋 🥐", - поділилася Чехова.

Цей пост бурхливо обговорюють у коментарях:

"Я спершу подумала, що це не круасанчики, а курячі ніжки)) такі дівчата, як гарячі котлетки по-київськи 😂 💟 "

"Будь-який чоловік не відмовився б вранці від двох соковитих, гарячих круасанчиків 👌 👍 🔥 "

"Апетитні булочки😍). Прекрасні дівчата🔥"

"Класно 👍 🔥 🔥 а Ви там без купальників ? 😋"

"Гра коштувала свічок. Ви в прекрасній формі, Анфіса!"

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.

Також Politeka писала, що розкішна Чехова забралася в ліжко заради жарких кадрів без одягу: "Вкусняшка для чоловіка».