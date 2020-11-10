Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, заворожила своїми формами в купальнику

Красуня розповіла, що вагітна в своєму Instagram, а також на сторінках одного з глянців, повідомляє Politeka.net. Шанувальники не можуть забути фігуру красуні до вагітності і регулярно публікують її архівні знімки в групах.

Так, в одній з таких фан-сторінок з'явився знімок, на якому модель позувала в крихітному купальнику.

Ратаковськи сиділа на дивані, розсунувши ніжки. Маленьке бікіні з черепашками обтягувало соковиті місця знаменитості.

Модель стиснула руками бюст, так, що він вивалювався з крихітних в'язаних трикутників: "Така пустунка".

Також не можна не відзначити пружний животик зірки, тонка талія - це одна з переваг.

Золоті прикраси доповнили образ красуні.

За шість годин пост зібрав понад 100 лайків, на відміну від постів на справжній сторінці знаменитості, які відразу набирають тисячі лайків.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала на одному з архівних фото в красивій сукні, яка була пошита з прозорої тканини. Під нарядом показалася чорна білизна, що обтягнула фантастичні форми красуні, а також оголила її пружні сідниці

Блискітки по всій сукні стали відмінним акцентом для образу. Завершили образ зірки різні прикраси.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи для одного з виходів у світ вибрала яскравий спокусливий наряд – довгу сукню темно-червоного відтінку. Сукня вельми незвичного крою пошита таким чином, що легко підкреслило всі достоїнства.

Нагадавши, вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила кругленькою гордістю в бікіні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик.

Як Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою.