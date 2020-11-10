Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, в білосніжній сукні блиснула своїми ідеальними формами
Знаменитість може похвалитися ідеальною фігурою навіть після двох вагітностей, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула бездоганними формами в незвичній сукні.
Амбросіо опублікувала кілька красивих фото в своєму Instagram. Красуня постала в білій сукні на найтонших бретельках, які майже зісковзували з її шовкових плечей.
Вирізи з боків, оголювали ідеальний животик, а спідниця вбрання підкреслила красиві стегна.
В руках знаменитість тримала капелюшок, а на шию вона одягла намисто з черепашок. Стильні окуляри доповнили образ.
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"Птахи, що літають високо, знають, як я себе почуваю
Сонце в небі, ти знаєш, як я себе почуваю
Вітерець, ти знаєш, як я себе почуваю
Це новий світанок
Це новий день
Це нове життя для мене, так
Це новий світанок, це новий день, це нове життя для мене
Ах, і мені добре", - написала модель.
За 14 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо підкорила формами на пляжі, вбравшись в крихітне бікіні. Знаменитість одягла маленький купальник рожевого кольору, який підкреслював і оголював найпікантніші місця.
Красуня також розбурхала ефектним ракурсом, вставши перед фотографом напівбаком.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо продемонструвала витончені форми в мікро-бікіні бузкового відтінку. Купальний наряд тримався на найтонших бретельках, а посередині був невеликий розріз, з якого трохи визирав бюст.
Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".
Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.
Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».