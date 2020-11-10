Зірка постала в охайному і красивому образі

Відома модель, зірка Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо, в білосніжній сукні блиснула своїми ідеальними формами

Знаменитість може похвалитися ідеальною фігурою навіть після двох вагітностей, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула бездоганними формами в незвичній сукні.

Амбросіо опублікувала кілька красивих фото в своєму Instagram. Красуня постала в білій сукні на найтонших бретельках, які майже зісковзували з її шовкових плечей.

Вирізи з боків, оголювали ідеальний животик, а спідниця вбрання підкреслила красиві стегна.

В руках знаменитість тримала капелюшок, а на шию вона одягла намисто з черепашок. Стильні окуляри доповнили образ.

"Птахи, що літають високо, знають, як я себе почуваю

Сонце в небі, ти знаєш, як я себе почуваю

Вітерець, ти знаєш, як я себе почуваю

Це новий світанок

Це новий день

Це нове життя для мене, так

Це новий світанок, це новий день, це нове життя для мене

Ах, і мені добре", - написала модель.

За 14 годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів.

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо підкорила формами на пляжі, вбравшись в крихітне бікіні. Знаменитість одягла маленький купальник рожевого кольору, який підкреслював і оголював найпікантніші місця.

Красуня також розбурхала ефектним ракурсом, вставши перед фотографом напівбаком.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо продемонструвала витончені форми в мікро-бікіні бузкового відтінку. Купальний наряд тримався на найтонших бретельках, а посередині був невеликий розріз, з якого трохи визирав бюст.

Нагадаємо, що модель Алессандра Амбросіо в пікантному купальнику подражнила апетитними вигинами: "Русалка!".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо в крихітному бікіні спокусила пружним тілом: від виду захоплює дух.

Також Politeka писала, що Алессандра Амбросіо подражнила соковитими вигинами, задерши руки в мікроскопічному купальнику: "яскравіше сонця!».