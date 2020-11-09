Співачка Світлана Лобода розворушила публіку пікантним кадром і зухвалим викликом

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в дещо брутальному образі.

Кучерява довгонога красуня позувала в блискучому боді, накинутому на одне плече чорному халаті і в боксерських рукавичках.

Дівчина вдало повернулася до камери, ставши боком, щоб користувачі змогли розгледіти її пружний "горішок" - важко не звернути увагу на так спокусливо випираючу частину тіла.

Світлана зухвало подивилася в камеру, піднявши одну руку у важкій рукавичці до чола.

"Менше двох місяців відокремлюють нас від Нового року 🌲, а це означає, що саме час подбати про своє тіло і зустріти 2021 у відмінній формі. Придумай незвичайний підпис під цим фото і отримай фітбол 🎱з моєї домашньої колекції ️ ️ 🤭з автографом. 🔥Поспішай!!!🔥 переможця оберу завтра!️ ️🏆 🔥 💪 ", - підписала фото зірка.

Пост Лободи зацікавив українську телеведучу Лесю Нікітюк. Дівчина однією з перших прокоментувала:

"Шо таке фітбол?"- "аналогічне питання" - "Великий пружний м'яч для занять. Можна дуже багато вправ корисних з ним робити) а ще супер річ помічник для мам"

Інші користувачі також не змогли пройти повз цього жаркого кадру в своїй стрічці:

"По ходу @lesia_nikituk вже переможець 😁 😁 "

"Крихітка хоче boom-boom🔥"

"Леді бокс ✊ 💋 "

"Роккі 8. Покоління Чудо Жінки😏"

"Бокс. Зробить ваші булки пружними!🔥"

"Рукавичку не так начепила)"

"Королівська борцівська малиха 🤗"

"Скажи зайвій вазі boom-boom 💥"

"Жінка, яка б'є" 🥊 ⭐ ️ OST: Алла Пугачова"

"Зухвала дівчина 🔥з пружною попкою❤️"

"До бою готова💪🥊"

Нагадаємо, як Лобода розцвіла поруч з чарівною донькою, кадри ідилії: "який пірожочек вже великий»

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода, показавши сідниці крупним планом, заманила апетитними формами: "збираюся займатися...".