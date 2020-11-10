Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, прогулялася в короткому топіку

Струнка красуня дала помилуватися своїми вигинами у всій красі, повідомляє Politeka.net. Модель показала свою шикарну фігуру під час прогулянки по вулиці.

Хадід одягла білосніжний топік, який підкреслив її груди. Довжина одягу була настільки сміливою, що навряд чи приховувала красиві місця.

Знаменитість похвалилася пружним животиком і тонкою талією. Зверху топіка знаменитість одягла сорочку. Вона одягла джинси, що сіли трохи вище її стегон.

Різні прикраси доповнили образ.

В одному з кадрів знаменитість постала за столиком кафе. На тарілці біля неї лежали добре підсмажені, товсті тости. Модель відкинулася на спинку стільця і витерла хусточкою губи.

На іншому - модель забралася на сходи і розкинула руки до верху.

"Енергія сьогодні трохи змістилася", - написала Белла.

За дев'ять годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних слів у бік стрункої красуні.

"Прекрасна королева", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід постала в чорному топі з золотими візерунками, під який не одягла бюстгальтер. Образ довершили масивні сережки-кільця і золота біжутерія, блискучі ланцюжки простяглися від шиї до поясу, зробивши акцент на хвилюючому бюсті.

Нагадаємо також, що Белла Хадід позувала на сходах у себе вдома в цікавій блузці, яка під низом виявилася повністю прозорою, засвітивши при цьому невеликі, але пружні груди. Також на ній були одягнені широкі штани. Модель ефектно показала свою струнку фігуру, підтягнутий живіт і довгі ніжки.

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