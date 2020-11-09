Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова у прозорому костюмі показала провальний виступ

Анастасія довгий час не виступала через карантин, тому як тільки дозвіл на концерт було отримано, вона поспішила влаштувати виступ, який спровокував волу гніву в мережі. Про це пише Politeka.net. Вся справа в тому. Що знову розповніла балерина не тільки показала неохайний вигляд, але ще і виступила перед дітьми у відвертому і недоречному вбранні.

Виступала Волочкова без колготок в білому» Лебединому " костюмі, а також прозорому костюмі з сіточки і блисками, що не могла приховати її розповнілі форми. У мережі на анти-фанатських групах жорстко висловилися з приводу непрофесіоналізму Анастасії.

Ось так балерина висловилася під чорно-білим фото після свого виступу: «Встаньте на пуанти для початку. Як би ви не кусали лікті мої дорогі і улюблені проплачені хейтери...Я буду продовжувати свою справу. Виступати для людей зі своїми виставами, які, незважаючи на всі труднощі, залишаються на благодійній основі більше 18 років. Я довічно увійшла в історію Росії, як велика російська балерина! Змиріться вже з цим».

Під новим постом на анти-фанатському акаунті реакція користувачів не змусила себе чекати:

"І всі заздрісники кругом! Насос, припиняй, не кличемо, ні крапельки😂 😂 😂; в "простирадлах" вона намагається не впасти і лише пару раз зробити якийсь трюк, після чого її крутять️️; варенням до дітей, жах, вони такого ще явно не бачили...; суцільне борсання заплуталася в полотнах тітки в пуантах; який смішний квадрат на мотузочці😜 🤣 🤣; То,шо висить на ганчірці-сарделька; фсссссе, костюм пішов по швах; борсання бежевого жирного черв'яка на мотузках️️🤦; вона ж на полотнах без нижньої білизни. Обдарувала глядачів світлом душі. 😂Комбез в сіточку на спині розрізали - не вміщається балерина спина. Як мавпа на ліані"»

Також ми писали, що ге так давно стало відомо, що єдина дочка скандальної балерини Анастасії Волочкової поїхала жити до батька Ігоря Вдовіна. Про це пише Politeka.net. При цьому Аріадна встигла досить сильно зблизитися зі своєю мачухою. Сама вона росте дуже тямущою, цікавиться кінним спортом, книгами і багато малює.

Дівчинка живе в заміському особняку з батьком і його обраницею - 34-річною телеведучою Оленою Ніколаєвої далеко від уваги мережі. Як видно на фото Олени, вона виглядає доглянуто, струнко і дуже привабливо. Тому в мережі активно порівнюють саму балерину і мачуху її дочки.

На останніх нових фото телеведучої і самої Волочкової видно, як вони відрізняються один з одним незважаючи на невелику різницю у віці.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня