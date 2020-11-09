73-річний Арнольд Шварценеггер останнім часом "здав", але його фанати не втрачають надії, що актор зміцніє і поверне колишню фізичну форму

Як відомо, Арнольд, незважаючи на свій вік, до хвороби дивував подвигами в спортзалі, займаючись нарівні з молодими атлетами. Однак, після операції, актор змінився - і не в кращу сторону.

З'явилося фото зірки бойовиків на прогулянці. Помітно, що волосся Шварценеггера порідшало, на потилиці почала вимальовуватися лисина. До того ж, ослабла і його знаменита мускулатура – від колись потужного черевного преса не залишилося й сліду. Тепер Арнольд, нарешті, почав виглядати на свій вік.

Що ж стосується перенесеної актором операції, то вона відбулася всього кілька тижнів тому - в кінці жовтня цього року. Як передає Politeka.net, актор писав про це у себе в Instagram.

"Завдяки команді клініки Клівленда у мене є новий аортальний клапан у серці, додатково до старого, що відповідав за легені, який мені вставили минулого разу. Я відчуваю себе фантастично і вже гуляю по вулицях Клівленда, насолоджуючись дивовижними статуями. Спасибі всім лікарям і медсестрам в моїй команді!", - ділився Арнольд.

Враховуючи силу волі і самодисципліну Шварценеггера, його фанати не втрачають надії побачити кумира в колишньому вигляді. До речі, актор підтверджує звання "залізного Арні": не тільки піші прогулянки допомагають йому зміцніти. Днями він вже "осідлав" велосипед, похвалившись цією подією в соцмережі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Я щойно зробив свою першу велосипедну прогулянку після операції на серці, і я відчуваю себе добре", - розповів Арнольд.

Користувачі пораділи за "легенду":

"Ласкаво просимо назад! 🙏 Радий бачити Вас в русі"

"Радий, що тобі краще !!! 💪🏻💪🏻"

"По людськи 🖤 🌚 🗡 "

"Старий, а не застарілий !! 💪" - "😂термінатор"

"Дааа, мій Термінатор 🤜 🤛 "

"Натхнення ❤️"

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