Легендарный актер и победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер оказался на операционном столе
Буквально несколько часов назад Шварценеггер перенес очередную операцию и уже рассказал поклонникам на своей странице в Twitter, как чувствует себя.
Он сообщил, что ему сделали операцию на сердце и успешно заменили аортальный клапан, и поблагодарил врачей за их усилия и заботу.
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"Благодаря команде из клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан в придачу к легочному клапану, который мне установили во время прошлой операции. Я отлично себя чувствую. Я даже успел прогуляться по улицам Кливленда и насладиться прекрасными городскими статуями. Я благодарен каждому врачу и медсестре из моей команды", – написал Шварценеггер.
Напомним, это третья по счету операция на сердце кумира. Вторую он перенес ровно год назад. К слову, тогда врачи всерьез опасались за его здоровье и не давали прогнозов.
В первый раз с подобными проблемами со здоровьем Арнольд Шварценеггер столкнулся 23 года назад – тогда ему провели первое хирургическое вмешательство по установке сердечного клапана.
Несмотря на рекомендации врачей актер быстро вернулся к занятиям спортом и публиковал в сети ролики с тренировок.
Напомним, Шварцнеггера положили в больницу: стали известны все детали.
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Также Politeka писала, что Шварцнеггер рассказал о перенесенной операции.