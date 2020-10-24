Это уже третий такой случай с актером

Легендарный актер и победитель конкурса "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер оказался на операционном столе

Буквально несколько часов назад Шварценеггер перенес очередную операцию и уже рассказал поклонникам на своей странице в Twitter, как чувствует себя.

Он сообщил, что ему сделали операцию на сердце и успешно заменили аортальный клапан, и поблагодарил врачей за их усилия и заботу.

"Благодаря команде из клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан в придачу к легочному клапану, который мне установили во время прошлой операции. Я отлично себя чувствую. Я даже успел прогуляться по улицам Кливленда и насладиться прекрасными городскими статуями. Я благодарен каждому врачу и медсестре из моей команды", – написал Шварценеггер.

Напомним, это третья по счету операция на сердце кумира. Вторую он перенес ровно год назад. К слову, тогда врачи всерьез опасались за его здоровье и не давали прогнозов.

В первый раз с подобными проблемами со здоровьем Арнольд Шварценеггер столкнулся 23 года назад – тогда ему провели первое хирургическое вмешательство по установке сердечного клапана.

Несмотря на рекомендации врачей актер быстро вернулся к занятиям спортом и публиковал в сети ролики с тренировок.

Напомним, Шварцнеггера положили в больницу: стали известны все детали.

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