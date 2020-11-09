73-летний Арнольд Шварценеггер в последнее время "сдал", но его фанаты не теряют надежды, что актер окрепнет и вернет прежнюю физическую форму

Как известно, Арнольд, несмотря на свой возраст, до болезни удивлял подвигами в спортзале, занимаясь наравне с молодыми атлетами. Однако, после операции, актер изменился - и не в лучшую сторону.

Появилось фото звезды боевиков на прогулке. Заметно, что волосы Шварценеггера поредели, на затылке начала вырисовываться лысина. К тому же, ослабела и его знаменитая мускулатура – от некогда мощного брюшного пресса не осталось и следа. Теперь Арнольд, наконец, начал выглядеть на свой возраст.

Что же касается перенесенной актером операции, то она состоялась всего несколько недель назад — в конце октября этого года. Как передает Politeka.net, актер писал об этом у себя в Инстаграм.

"Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан в сердце, вдобавок к старому, отвечавшему за легкие, который мне вставили в прошлый раз. Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам в моей команде!", - делился Арнольд.

Учитывая силу воли и самодисциплину Шварценеггера, его фанаты не теряют надежды увидеть кумира в прежнем виде. К слову, актер подтверждает звание "Железного Арни": не только пешие прогулки помогают ему окрепнуть. На днях он уже "оседлал" велосипед, похваставшись этим событием в соцсети (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Я только что совершил свою первую велосипедную прогулку после операции на сердце, и я чувствую себя хорошо", - рассказал Арнольд.

Пользователи порадовались за "легенду":

"Добро пожаловать обратно! 🙏🏽 Рад видеть вас в движении"

"Рад, что тебе лучше !!! 💪🏻💪🏻"

"По людски 🖤🌚🗡"

"Старый, а не устаревший!! 💪" - "😂терминатор"

"Дааа, мой Терминатор 🤜🤛"

"Вдохновение ❤️"

Напомним, Шварцнеггера положили в больницу: стали известны все детали.

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