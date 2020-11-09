Ведуча "Дом-2" і співачка Ольга Бузова приголомшила випробуваннями, що випали їй

Як передає Politeka.net, 34-річна зірка опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри - "шматочки" тренування до чергового ефіру "Льодовикового періоду".

Ольга зняла крупним планом свої ноги - всі в жовтих і зеленуватих синцях - боляче дивитися. Крім того, в очі кидаються тапки світло-лілового відтінку з хутряними помпонами, які були на ній.

Співачка "похникала" на камеру, сидячи поруч з медичним працівником, але, в підсумку, взяла себе в руки.

"Паличка-виручалочка. Танюш, п'ять хвилин... Ребро вправити, знеболити мене - і завтра в бій!", - каже в кадрі Бузова.

"Падати, і знову підніматися", - підписаний один з кадрів. А інший говорить: "Важко дається лід... Важко, не те слово!"

Нагадаємо, останній ефір "Льодовикового періоду" був 7 листопада, і разом зі своїм партнером Дмитром Соловйовим Бузова виконала номер за сюжетом фільму "Зірка народилася" з Леді Гагою і Бредлі Купером.

"Я можу з упевненістю сказати - це моя улюблена кінокартина🎞 📽...історія великої любові і великої трагедії 😔 ...він знайшов "діамант"... вона була талановита, в якийсь момент блиск цього «діаманта» затьмарив його свідомість... проте...", - ділилася своїми емоціями Ольга.

Раніше ми повідомляли, Бузова звела з розуму пікантним знімком в синій сукні з максимально відвертим розрізом. Мабуть, дівчина ретельно приховала всі свої синці - так як ніжка гідна аплодисментів цінителей мистецтва.

"Все було ідеально", - коротко йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".