Російський телеведучий Олександр Колтовий перед загибеллю встиг зв'язатися з диспетчером

Про це пише МК.

Як відомо, на вихідних під Москвою сталася авіакатастрофа, в якій загинув ведучий програми "Зірки зійшлися" на росТБ.

Перед падінням літака Олександр Колтовий зв'язався з диспетчером і повідомив, що в салоні почалася пожежа. На борту він був з дівчиною, яка також загинула.

"Саша з друзями нещодавно купили цей літак вскладчину. Він встиг доповісти диспетчеру во "Внуково", що на борту пожежа і він буде приймати рішення йти на вимушену посадку", - запевняє інструктор з льотної справи Тимур Саттаров, у якого Колтовий і навчався управлінню літака.

Досвідчений інструктор припустив, що Колтовой не зміг успішно приземлитися через те, що його відволікла пожежа в салоні. Займання виникло, коли його легкомоторний літак летів над Новорязанським шосе, де проходять траси заходу на посадку у Внуково, Домодєдово і Шереметьєво.

"Ми не знаємо, що сталося в кабіні. Допускаю, що могла спалахнути проводка, якщо мало місце коротке замикання або пожежа пішла з рухового відсіку в кабіну, там все поряд. Протипожежна перегородка витримує три хвилини полум'я. Якщо вона розплавилася, і відкритий вогонь пішов в кабіну, Олександру складно було впоратися. Тим більше він перебував з дівчиною. Ми не знаємо, як поводилася вона. Може, паніка почалася. Ворогові не побажаєш того, що пережив Саша. А польоти над МКАДом-у людини практично немає шансів вижити", - продовжив Саттаров у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, інструктор додав, що Олександр Колтовий міг би вижити за умови, якщо його літак відразу б сів на дорогу.

"У цій авіакатострофі стався збіг обставин - не вистачило часу і висоти. У такій ситуації потрібно діяти швидко. Літак не машина, не може з'їхати на узбіччя. Ми зараз всі намагаємося зрозуміти, що сталося, але в даній ситуації залишається тільки гадати на кавовій гущі. Він впав під кутом 80 градусів з висоти 20-30 метрів, згорів від удару об землю", - резюмував Саттаров, спілкуючись з журналістами.

Нагадаємо, 7 листопада під Москвою сталася страшна авіакатастрофа, в якій загинув 41-річний російський телеведучий Олександр Колтовий.

Перед катастрофою Олександр зробив різкий маневр, щоб відвести машину від автодороги. В результаті літак зачепив крилом землю і впав. Пілот і пасажирка загинули. У телеведучого залишилася неповнолітня дочка. На борту також перебувала 33-річна Наталія Климова, яка була менеджером одного з московських банків.

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