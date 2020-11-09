Российский телеведущий Александр Колтовой перед гибелью успел связаться с диспетчером

Об этом пишет МК.

Как известно, на выходных под Москвой произошла авиакатастрофа, в которой погиб ведущий программы "Звезды сошлись" на росТВ.

Перед падением самолета Александр Колтовой связался с диспетчером и сообщил, что в салоне начался пожар. На борту он был с девушкой, которая также погибла.

"Саша с друзьями недавно купили этот самолет вскладчину. Он успел доложить диспетчеру во "Внуково", что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку", - уверяет инструктор по летному делу Тимур Саттаров, у которого Колтовой и обучался управлению самолета.

Опытный инструктор предположил, что Колтовой не смог успешно приземлиться из-за того, что его отвлек пожар в салоне. Возгорание возникло, когда его легкомоторный самолет летел над Новорязанским шоссе, где проходят трассы захода на посадку во Внуково, Домодедово и Шереметьево.

"Мы не знаем, что случилось в кабине. Допускаю, что могла загореться проводка, если имело место короткое замыкание или пожар пошел из двигательного отсека в кабину, там все рядышком. Противопожарная перегородка выдерживает три минуты пламени. Если она расплавилась, и открытый огонь пошел в кабину, Александру сложно было справиться. Тем более он находился с девушкой. Мы не знаем, как вела себя она. Может, паника началась. Врагу не пожелаешь того, что пережил Саша. А полеты над МКАДом - у человека практически нет шансов выжить", - продолжил Саттаров в общении с журналистами.

Подытоживая, инструктор добавил, что Александр Колтовой мог бы выжить при условии, если его самолет сразу бы сел на дорогу.

"В этой авиакатострофе произошло стечение обстоятельств - не хватило времени и высоты. В такой ситуации нужно действовать быстро. Самолет не машина, не может съехать на обочину. Мы сейчас все пытаемся понять, что произошло, но в данной ситуации остается только гадать на кофейной гуще. Он упал под углом 80 градусов с высоты 20-30 метров, сгорел от удара о землю", - резюмировал Саттаров, общаясь с журналистами.

Напомним, 7 ноября под Москвой произошла жуткая авиакатастрофа, в которой погиб 41-летний российский телеведущий Александр Колтовой.

Перед крушением Александр сделал резкий маневр, чтоб отвести машину от автодороги. В результате самолет задел крылом землю и рухнул. Пилот и пассажирка погибли. У телеведущего осталась несовершеннолетняя дочь. На борту также находилась 33-летняя Наталья Климова, которая была менеджером одного из московских банков.

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