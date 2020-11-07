Известный российский телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье

Как сообщает Politeka.net, журналист скончался в возрасте 41-года. Детали катастрофы раскрыл Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на источники в экстренных службах.

Ранее российские СМИ сообщили о легкомоторном самолете Cessna, который разбился неподалеку от поселка Томилино в Московской области. По предварительным данным, крушение стало фатальным для двух человек, перед падением они успели подать сигнал бедствия. Очевидцы сообщили, что воздушный транспорт загорелся еще в полете. Вероятно, у него вспыхнул двигатель.

Как пишет LIFE SHOT, жертвами авиакатастрофы оказались Александр Колтовой и его жена. Мужчина вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ, а также работал ведущим шоу "Звезды сошлись". Его коллега Лера Кудрявцева рассказала, что Александр увлекался полетами:

"Он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу".

Мужчина, который стал свидетелем трагедии, рассказал Telegram-каналу Mash, что самолет взорвался вскоре после падения. Когда человек прибежал на место катастрофы, другие очевидцы пытались погасить пожар огнетушителями из автомобилей, однако члены экипажа умерли на месте.

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