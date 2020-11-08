Українська співачка і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася красою, ефектно вмостившись у кріслі
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Давайте почнемо з простих асоціацій. Я кажу-день, а ви... " - йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на кадрах Кумейко позує, розвалившись на кріслі і елегантно відкривши піджак. Шанувальники красуні були "без розуму" від побаченого.
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"День релаксу" « " день пристрасті! І день краси», «дуже крута», «відпочинок – пожежа», «ох, хотілося б мені бути цим кріслом», "вау, до чого ж ти красива", - пишуть вони.
До цього ми писали, що українська співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила танцем в одних штанях
"Раніше купувала джинси на розмір більше, щоб здаватися худіше. Але ці вже якось занадто завеликі... " - йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко виконує запальний танець в одному бюстгальтері і штанях. У якийсь момент знаменитість вирішила позбутися і від штанів, показавши бездоганну красу в бікіні.
Нагадавши, колишня учасниця групи Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: "Русалка...».
Як повідомляла Politeka, розпусну екс-учасницю групи Nikita в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла...".