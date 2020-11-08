Російська співачка і зірка "Дому-2" Ольга Бузова вразила красою, примірявши сукню з вирізом

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Все було ідеально", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Бузова позує в облягаючому синьому платті, демонструючи ідеальні ноги у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Найкрасивіша», «ідеальна», «шикарна – як завжди», «воу воу воу легше, дитинко», «Красуня на мільйон», «тобі дуже йде синій колір», «о боже», «краща», "шикарна", - пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, співачка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова викликала переполох зовнішністю, що змінилася.

34-річна знаменитість опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в студійному образі. На Ользі був червоний брючний костюм в тонку смужку і майка білого кольору з мереживною вставкою в зоні декольте.

Попри щільну тканину злегка прим'ятого піджака, помітно, що Ольга сильно схудла, - піджак на ній "висить", як на вішалці.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не...".

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом:"рознос, Оль".

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках, оцінила навіть Семенович:"Крутиші".