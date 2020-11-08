Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила визнанням, будучи в компанії зоряного чоловіка

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Видатний артист і режисер, улюблений наставник і один з найважливіших і близьких людей в моєму житті!!!! 😍 Дякую вам, Олег Меньшиков, за довіру і божевільну віру в мене!!.. Просто як ніколи і ні від кого в моєму житті!!! 🙏 🏻 Дякую за космічну підтримку ось уже 9 років", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Асмус позує поруч з Меньшиковим. Обидві зірки виглядають щасливими і задоволеними.

"Самий чує, співчутливий, життєлюбний, жадібний до праці, добрий, красивий і стильний людина з усіх, кого я знаю! 🤪 Сумно, що не можу обійняти вас сьогодні. Але знайте, що люблю вас до неба і назад», - йдеться в тексті повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі Мережі в коментарях під знімком згадали про Харламова.

"Тобі не боляче, Харламов?", "а ви схожі», «навіщо Харламова кинула, класна ж людина», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Асмус показала, як виглядає її ідеальний день поруч з коханою людиною: рідкісний кадр.

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