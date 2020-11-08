Турецька модель Гюль Бахарі, яку часто порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в сукні без білизни

Як розповідає gamebet, кадр знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Ти можеш заплатити за школу, але ти не зможеш купити клас», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Бахарі позує в білосніжному облягаючому платті, зігнувшись на камеру. Шанувальники прийшли в» дикий " захват.

"Боже, ось це тіло", " чарівниця. Просто дико радий за тебе" « " бездоганні форми. Заздрю", " це щось неймовірне. Сукня просто максимально тебе розкрила", "чорт, ти хороша до неможливості", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що турецька модель Гюль Бахарі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, показала значні форми в тісному топі

"Вибачте, якщо я занадто захопилася роботою. Я займалася нездійсненними завданнями останні кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Бахарі також поділилася кадрами, на яких позує в тісному білосніжному ТОПі, який ледь витримує «натиск» значних обсягів. Доповнити це красуня вирішила ідеальною зачіскою і макіяжем.

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